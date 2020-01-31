Директор БДИПЧ ОБСЕ выразила обеспокоенность последствиями закона об иноагентах в России

ТАСС, 31 января. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир считает, что закон о СМИ-иноагентах может помешать развитию гражданского общества и средств массовой информации в России.

"Я обеспокоена тем, что закон об "иностранных агентах" может оказать негативное влияние на гражданское общество и свободные СМИ, а также на их способность свободно действовать в Российской Федерации. Недавние поправки, распространяющие статус "иноагента" на частных лиц, накладывают новые ограничения на деятельность СМИ, отнесенных к категории "иноагентов", - говорится в заявлении Гисладоттир, опубликованном в пятницу на сайте ОБСЕ.

Директор БДИПЧ призвала российские власти "пересмотреть закон и обеспечить благоприятную среду для организаций, [занимающихся развитием] гражданского общества".