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Директор БДИПЧ ОБСЕ выразила обеспокоенность последствиями закона об иноагентах в России

Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир отметила, что поправки, распространяющие статус "иноагента" на частных лиц, накладывают новые ограничения на деятельность СМИ

ТАСС, 31 января. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир считает, что закон о СМИ-иноагентах может помешать развитию гражданского общества и средств массовой информации в России.

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"Я обеспокоена тем, что закон об "иностранных агентах" может оказать негативное влияние на гражданское общество и свободные СМИ, а также на их способность свободно действовать в Российской Федерации. Недавние поправки, распространяющие статус "иноагента" на частных лиц, накладывают новые ограничения на деятельность СМИ, отнесенных к категории "иноагентов", - говорится в заявлении Гисладоттир, опубликованном в пятницу на сайте ОБСЕ.

Директор БДИПЧ призвала российские власти "пересмотреть закон и обеспечить благоприятную среду для организаций, [занимающихся развитием] гражданского общества".

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