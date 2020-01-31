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Испанские спецслужбы впервые возглавит женщина

Пас Эстебан Лопес будет координировать работу около 3,5 тыс. человек

МАДРИД, 31 января. /ТАСС/. Пас Эстебан Лопес станет новым директором Национального разведывательного центра (НРЦ) Испании. Об этом журналистам сообщили в пятницу в правительстве королевства.

Ее назначение будет одобрено в ходе заседания Совета министров, которое должно состояться 4 февраля. "Она станет первой женщиной в истории испанской демократии, которая возьмет на себя эту ответственность во главе НРЦ - организации, которая координирует работу около 3,5 тыс. человек и которая выполняет задачу по снабжению председателя правительства и правительства Испании необходимыми ответами для решения новых вызовов на национальной и международной арене", - добавили в кабмине страны.

Пас Эстебан Лопес родилась в Мадриде в 1958 году. Она сменит на посту главы разведки Феликса Санса Рольдана, который ушел в отставку в связи с истечением срока его полномочий, предусмотренного законом.

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