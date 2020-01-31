Демократы не смогут вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Последний из колебавшихся сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски (от штата Аляска) заявила, что проголосует против вызова свидетелей на процесс в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, что лишает демократов возможности получить новые доказательства и затянуть процесс. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post.

"Учитывая предвзятость этого импичмента с самого начала и далее в процессе, я пришла к выводу, что в Сенате не будет справедливого разбирательства", - приводит издание заявление сенатора, которая отметила, что рассматривала возможность проголосовать за вызов свидетелей, но в конечном счете отказалась от этой идеи. "Я не думаю, что продолжение этого процесса что-либо изменит. Грустно признавать это, но Конгресс как институт не смог сыграть своей роли", - считает она.

Голос Мурковски был последней надеждой для демократов на вызов свидетелей, поскольку для этого было необходимо, чтобы хотя бы трое республиканцев поддержали их предложение. Изначально колебались в этом вопросе четверо: Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), Митт Ромни (от штата Юта), Ламар Александер (от штата Теннеси) и Мурковски. Коллинз и Ромни в результате заявили, что поддержат в этом вопросе демократов. Александер сообщил, что проголосует против.

Если бы Мурковски встала на сторону демократов, предложение могло теоретически пройти при условии, что председательствующий на процессе глава Верховного суда США Джон Робертс занял сторону демократов. Однако и в этом случае он, вероятнее всего, поддержал бы Трампа и инициативу отклонили.

Процесс импичмента

В четверг закончился очередной этап судебного процесса в Сенате, который продлился два дня. В течение 16 часов адвокаты главы государства и его обвинители из Палаты представителей отвечали на вопросы сенаторов. В пятницу в верхней палате начались четырехчасовые дебаты, после которых пройдет голосование по вызову свидетелей, а также другим предложениям демократов.

Ожидается, что демократы попытаются затянуть процесс и представить как можно больше различных предложений. На прошлой неделе они предложили порядка 10 резолюций, которые рассматривали до часа ночи.

Если предложение о свидетелях будет отклонено, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения - злоупотребление властью и создание препятствий работе Конгресса. Местные комментаторы полагали, что голосование может пройти как в пятницу, так и в субботу, если демократы вновь попытаются затянуть процесс. Позднее газета Politico со ссылкой на сенаторов-республиканцев и их помощников сообщила, что процедура может затянуться в связи с тем, что как выбранные Палатой представителей Конгресса обвинители, так и представители Белого дома, выступающие в роли защиты, хотят получить больше времени для финальных аргументов сторон. Кроме того, график может измениться в связи с проведением первых в нынешнем избирательном цикле собраний партийных активистов - кокусов - в штате Айова в понедельник, а также обращения "О положении страны", с которым Трамп выступит перед Сенатом и Палатой представителей во вторник. В результате, по этим расчетам, процесс может завершиться в среду, 5 февраля.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о начале процедуры импичмента. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теперь Сенат выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий крайне маловероятна, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.