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Политический кризис в Боливии

Экс-президент Боливии Моралес считает, что временные власти боятся его участия в выборах

Политик заявил, что, согласно закону, ничто не мешает ему быть кандидатом

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /ТАСС/. Временное правительство Боливии пытается помешать участию экс-президента Эво Моралеса в выборах, потому что боится его. Такое мнение бывший глава государства выразил в пятницу в Twitter.

"Сначала организаторы госпереворота боялись моего участия в выборах президента. Теперь они боятся, что я буду выдвигаться в депутаты или сенаторы", - написал он.

"Согласно закону, ничто не мешает мне быть кандидатом, но организаторы госпереворота хотят запретить мне, заставить меня молчать. У них это не получится", - добавил он.

В среду интернет-портал Contacto Bolivia опубликовал фотографию доверенности, которой Моралес уполномочил юриста Вильфреда Чавеса представить за него документы, "необходимые для регистрации в качестве кандидата в сенаторы или депутаты" боливийского парламента. Экс-президент в интервью радиостанции Destape подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения в члены парламента, однако глава МВД Боливии Артуро Мурильо в свою очередь заявил, что временное правительство будет оспаривать выдвижение Моралеса, если он подаст заявление на регистрацию в качестве кандидата.

Ранее Моралес говорил, что не будет баллотироваться в президенты или вице-президенты страны. На родине в отношении экс-президента действует ордер на арест по делу о призывах к мятежу.

Смена власти в Боливии

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Голосование назначено на 3 мая.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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