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Новое послание Трампа Конгрессу не будет содержать внешнеполитических сенсаций

Как ожидается, президент США обратится с ежегодным посланием к законодателям 4 февраля

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Новое обращение американского президента Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса США не будет содержать никаких сенсаций во внешнеполитической части. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для журналистов в Белом доме.

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Брифинг был посвящен ежегодному посланию "О положении страны", с которым Трамп обратится к американским законодателям 4 февраля.

" <...> Не будет никаких, безусловно, сенсационных новостей применительно к внешней политике", - заявил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США. Ему была адресована просьба уточнить, следует ли ждать каких-то крупных новых инициатив во внешнеполитической части речи главы администрации США.

При этом он подтвердил, что Трамп, скорее всего, затронет в своем выступлении тему нового плана урегулирования на Ближнем Востоке, обнародованного во вторник Вашингтоном. "Конечно, на этой неделе президент изложил предложения по своему мирному плану <...> Возможно, он будет в какой-то степени говорить об этом", - отметил ведущий брифинга.

В новость были внесены изменения (23:33 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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