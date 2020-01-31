Новое послание Трампа Конгрессу не будет содержать внешнеполитических сенсаций

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Новое обращение американского президента Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса США не будет содержать никаких сенсаций во внешнеполитической части. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для журналистов в Белом доме.

План Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Максимально коротко (меньше 150 слов)

Брифинг был посвящен ежегодному посланию "О положении страны", с которым Трамп обратится к американским законодателям 4 февраля.

" <...> Не будет никаких, безусловно, сенсационных новостей применительно к внешней политике", - заявил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США. Ему была адресована просьба уточнить, следует ли ждать каких-то крупных новых инициатив во внешнеполитической части речи главы администрации США.

При этом он подтвердил, что Трамп, скорее всего, затронет в своем выступлении тему нового плана урегулирования на Ближнем Востоке, обнародованного во вторник Вашингтоном. "Конечно, на этой неделе президент изложил предложения по своему мирному плану <...> Возможно, он будет в какой-то степени говорить об этом", - отметил ведущий брифинга.

В новость были внесены изменения (23:33 мск) - добавлены подробности.