Киев подтвердил намерение открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украина подтвердила намерение открыть пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое. Об этом по итогам правительственного совещания сообщила пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе Дарья Олифер.

"Украина готова к открытию КПП "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области. Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска", - написала она в Facebook.

Со своей стороны представители Луганской народной республики неоднократно заявляли, что пункт пропуска необходимо открыть у населенного пункта Счастье, так как обстановка на линии соприкосновения у Золотого остается напряженной и небезопасной для гражданского населения.

Помимо этого, украинское правительство планирует запуск железнодорожного сообщения с подконтрольными Киеву территориями Луганской области, которые на данный момент изолированы от общеукраинской сети. "Поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта по строительству железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украине часть Луганской области с сетью украинской железной дороги", - написала Олифер.

Она добавила, что создание этой линии сообщения "внесет серьезный вклад в экономическое развитие Луганской области, в котором нуждается, прежде всего, малый и средний бизнес, в том числе, аграрии региона". Ранее в "Укржелдороге" заявляли, что присоединение изолированной железнодорожной ветки Луганской области к общеукраинской системе обойдется в 40 млн долларов и займет от трех до пяти лет.