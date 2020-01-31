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Китайская вирусная пневмония

МИД Китая раскритиковал США за комментарии по поводу пневмонии

Министр торговли США Уилбур Росс ранее заявил, что коронавирус может стать одним из факторов, который поможет ускорить возвращение рабочих мест в Соединенные Штаты

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. МИД КНР подверг в пятницу критике высказывания министра торговли США Уилбура Росса, предположившего, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приведет к уходу американских компаний из Китая.

Росс в четверг в интервью телеканалу Fox Business высказал мнение, что коронавирус может стать одним из факторов, который поможет ускорить возвращение рабочих мест в США.

"Это недружественные комментарии, - заявила в связи с этим представитель МИД КНР Хуа Чуньин. - Они ни в коей мере не являются проявлением доброй воли". По словам Хуа Чуньин, китайский народ делает все возможное для борьбы с распространением вируса, действуя в открытой, транспарентной и в высшей степени ответственной манере. Китайское правительство, продолжила она, своевременно и в полной мере информирует о происходящем международное сообщество, включая США.

"Друзья познаются в беде. Многие страны предложили помощь Китаю в различной форме", - отметила представитель МИД КНР. Как она заявила, высказывания и поступки некоторых официальных лиц США "не соответствуют фактам и неприемлемы".

Хуа Чуньин подчеркнула, что "под непоколебимым руководством Компартии Китая, при небывалой мощи социализма с китайской спецификой и при сильной поддержке международного сообщества китайский народ, ведущий борьбу в полном единодушии, добьется окончательной победы над эпидемией". "Китай также преодолеет любые трудности, лежащие на пути к реализации великого возрождения китайской нации", - резюмировала она.

Теги
СШАКитайРосс, УилбурКитайская вирусная пневмония
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