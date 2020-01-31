МИД Китая раскритиковал США за комментарии по поводу пневмонии

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. МИД КНР подверг в пятницу критике высказывания министра торговли США Уилбура Росса, предположившего, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приведет к уходу американских компаний из Китая.

Росс в четверг в интервью телеканалу Fox Business высказал мнение, что коронавирус может стать одним из факторов, который поможет ускорить возвращение рабочих мест в США.

"Это недружественные комментарии, - заявила в связи с этим представитель МИД КНР Хуа Чуньин. - Они ни в коей мере не являются проявлением доброй воли". По словам Хуа Чуньин, китайский народ делает все возможное для борьбы с распространением вируса, действуя в открытой, транспарентной и в высшей степени ответственной манере. Китайское правительство, продолжила она, своевременно и в полной мере информирует о происходящем международное сообщество, включая США.

"Друзья познаются в беде. Многие страны предложили помощь Китаю в различной форме", - отметила представитель МИД КНР. Как она заявила, высказывания и поступки некоторых официальных лиц США "не соответствуют фактам и неприемлемы".

Хуа Чуньин подчеркнула, что "под непоколебимым руководством Компартии Китая, при небывалой мощи социализма с китайской спецификой и при сильной поддержке международного сообщества китайский народ, ведущий борьбу в полном единодушии, добьется окончательной победы над эпидемией". "Китай также преодолеет любые трудности, лежащие на пути к реализации великого возрождения китайской нации", - резюмировала она.