Бывший генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его пытались отравить в Греции и не исключил причастности к этому бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

"В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Я провел восемь суток в реанимации и меня перевели в палату", - сказал Шокин в пятницу в интервью украинскому телеканалу "1+1".

По информации бывшего генпрокурора Украины, исследования показали, что его пытались отравить ртутью. По данному случаю Шокин обратился в правоохранительные органы Греции для расследования попытки отравления. "Насколько мне известно, уголовное дело открыто и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще не получил ответа, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного дела в связи с моим преднамеренным убийством", - добавил он.

Шокин не исключил варианта, что к попытке его отравления причастен Байден. "У меня нет явных врагов. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, что возможна причастность Байдена каким-то образом к этим вопросам", - сказал Шокин.

Попытку отравления бывший генпрокурор Украины связал с расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma, где в руководстве находился сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. "Я считал и считаю, что это дело было закрыто преждевременно и незаконно", - отметил Шокин. По его словам, расследование "трудно закончить без допросов Хантера Байдена, Арчера, Квасьневского и других директоров" компании Burisma. "Интересные моменты" дела, по мнению экс-прокурора, могли появится в случае продолжения расследования.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против компании Burisma, и начали против него процедуру импичмента.