США вводят запрет на въезд иностранных граждан, побывавших в последние дни в Китае

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Об этом объявил в пятницу на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

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"Президент подписал указ..., который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранным гражданам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов, побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США", - сказал он.

По словам Азара, запрет вступит в силу 2 февраля в 17:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск 3 февраля).

"Риск заражения для американцев сейчас низкий, а благодаря этим действиям мы сможем сделать так, чтобы он остался низким", - добавил министр.

"Любой гражданин США, который побывал в провинции Хубэй в последние 14 дней, а теперь возвращается в США, будет помещен на принудительный карантин на 14 дней. Это необходимо для того, чтобы им была предоставлена необходимая медицинская помощь и осмотр", - сказал Азар.

"Любой гражданин США, который побывал в остальной материковой части Китая в последние 14 дней, а теперь возвращается в США, будет подвергнут превентивному медицинскому осмотру... и будет в течение 14 дней находиться на карантине у себя дома под присмотром врачей, чтобы убедиться в том, что он не заразился вирусом и не представляет угрозы для общественного здоровья", - добавил Азар.

Уровень угрозы

Уровень угрозы для американцев в результате вспышки коронавируса в Китае остается низким.

"Хотел бы подчеркнуть, что уровень угрозы для американцев низкий, - заявил Азар. - Этими проблемами у нас занимаются опытные, первоклассные специалисты в области здравоохранения, которые принимают все необходимые меры для того, чтобы эта угроза не возрастала".

"Самое важное из того, что мы делаем, это предлагаем помощь правительству Китая в том, чтобы воспрепятствовать распространению вируса, - добавил он. - Мы тесно взаимодействуем с китайскими властями и со Всемирной организацией здравоохранения".

На вопрос о том, почему вводятся ограничительные меры, если риск для американцев в результате вспышки коронавируса остается на низком уровне, он пояснил, что принимаемые меры "носят постепенный характер". "Предпринимаемые нами меры позволяют сосредоточить усилия на конкретных вопросах, ответов на которые пока нет: каков инкубационный период, какова скорость распространения, какие осложнения могут возникнуть при заболевании, - добавил он. - Мы предпринимаем разумные меры для того, чтобы иметь возможность выявить людей с симптомами заболевания, диагностировать заболевание, подвергнуть заболевших карантину, вылечить их и отследить те контакты, которые у них могли быть. Все это требует весьма значительных ресурсов системы здравоохранения. И мы начали применять эти меры в отношении шести человек в США, у которых выявлен вирус".