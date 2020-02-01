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Начало процедуры импичмента Трампа
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В США сенаторы проголосовали против вызова свидетелей в рамках импичмента Трампа

По словам адвокатов американского лидера, вызов свидетелей растянет процесс на месяцы
Президент США Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американские сенаторы проголосовали в пятницу против вызова свидетелей и затребования у администрации США дополнительных документов в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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51 республиканец проголосовал против данного предложения. При этом к 47 демократам, поддерживающим данную инициативу, примкнули два однопартийца президента - Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), Митт Ромни (от штата Юта).

Команда адвокатов, защищающая на процессе Трампа, заявляла, что вызов свидетелей растянет процесс на месяцы. Контролирующие Сенат республиканцы намерены в кратчайшие сроки завершить процедуру импичмента оправдательным приговором. Как ожидается, итоговое голосование по статьям обвинения президента состоится 5 февраля.

"Нет необходимости в том, чтобы Сенат возобновил расследование, которое демократическое большинство в Палате представителей [Конгресса] предпочло завершить <...> Мы не заинтересованы в создании нового прецедента [с вызовом свидетелей], особенно в отношении тех лиц, которых Палата представителей предпочла не вызывать", - отметил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). "Теперь сенаторы будут договариваться между собой, с обвинителями и с адвокатами президента с целью определить следующие шаги по мере подготовки к завершению судебного процесса в ближайшие дни", - добавил он.

Что дальше?

В пятницу в верхней палате завершились четырехчасовые дебаты, теперь сенаторы продолжат голосование по другим вопросам, связанным с импичментом. Ожидается, что демократы попытаются затянуть процесс и представить как можно больше различных предложений. На прошлой неделе они выдвинули порядка 10 резолюций, которые рассматривали до часа ночи.

По данным ряда американских СМИ, Макконнелл предложит провести в среду, 5 февраля итоговое голосование по двум статьям обвинения - злоупотребление властью и создание препятствий работе Конгресса. Согласно его плану, следующее заседание будет проведено в понедельник. На нем выступят обвинители, которых выбрала Палата представителей, а также адвокаты президента в заключительных прениях. Во вторник заслушают заявления уже самих сенаторов, которые пояснят принятое ими решение по поводу импичмента главы государства.

Ранее газета Politico со ссылкой на сенаторов-республиканцев и их помощников сообщила, что процедура затягивается в связи с тем, что обвинители и представители Белого дома, выступающие в роли защиты, хотят получить больше времени для финальных аргументов сторон. Кроме того, график может измениться в связи с проведением первых в нынешнем избирательном цикле собраний партийных активистов - кокусов - в штате Айова в понедельник, а также обращением "О положении страны", с которым Трамп выступит перед Сенатом и Палатой представителей во вторник.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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