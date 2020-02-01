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Brexit

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Британия была членом ЕС в течение 47 лет
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© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза. В пятницу ровно в 23:00 по местному времени (2:00 мск субботы) членство Великобритании в европейском сообществе, продлившееся 47 лет, официально завершилось. Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 млн голосов (52% против 48%) высказались за выход из ЕС.

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Начало нового этапа в жизни страны тысячи сторонников Brexit, собравшиеся в центре Лондона, отметили ликующими криками и взмахами британских флагов. Основным местом празднования "развода" Лондона и Брюсселя стала Парламентская площадь. В течение последних месяцев она была оккупирована представителями как евроскептиков, так и апологетов Евросоюза, однако в пятницу праздник был на улице первых. Они шумели, раздавая друг другу значки с надписью "Счастливого дня Brexit", гуляли среди правительственных зданий, подсвеченных в цвета национального флага - синий, красный и белый.

Не везде, впрочем, царило столь приподнятое настроение. Здание правительства в Эдинбурге, столице Шотландии, в этот день было подсвечено синим и желтым цветом, так как 60% шотландцев на референдуме 2016 года проголосовали против Brexit.

За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях. "Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения", - подчеркнул Джонсон.

По мнению премьера, необходимо устранить перекосы в развитии различных регионов страны. "Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень", - сказал он.

Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот 11-месячный отрезок времени был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В это время королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат существовать так, как будто никакого "развода" не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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