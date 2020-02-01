Дипломатическое представительство Евросоюза в Великобритании начало свою работу

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Диппредставительство Евросоюза в Великобритании начало свою работу с 1 февраля - со дня выхода королевства из состава сообщества. Об этом говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Дипломатическое представительство Евросоюза отныне будет обеспечиваться делегацией ЕС под моим руководством как верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Работа начинается сегодня", - отмечается в нем.

Он напомнил, что главой делегации назначен португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда. "В дополнение к таким традиционным обязанностям делегации ЕС в третьей стране (государство, не входящее в ЕС - прим. ТАСС), как дипломатическое представительство ЕС, координация и отчетность ЕС и продвижение ЕС в принимающей стране, она будет играть ключевую роль в обеспечении выполнения соглашения о выходе Соединенного Королевства [из состава Евросоюза]", - пояснил Боррель.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что ЕС сожалеет о решении Лондона покинуть сообщество. "Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед, - отметил он. - Соединенное Королевство останется ключевым партнером Европейского Союза".

По его словам, экономические, социальные и политические отношения между ЕС и Соединенным Королевством не прекратятся. "Мы тесно связаны. Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в сфере торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной и уголовной юстиции, внешней политики, безопасности и обороны. Я надеюсь на очень тесное сотрудничество с нашими британскими друзьями в решении наших общих задач на региональном и глобальном уровнях", - заключил он.

Великобритания в ночь на 1 февраля покинула ЕС. С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.