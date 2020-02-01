{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Дипломатическое представительство Евросоюза в Великобритании начало свою работу

Главой делегации назначен португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Диппредставительство Евросоюза в Великобритании начало свою работу с 1 февраля - со дня выхода королевства из состава сообщества. Об этом говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Дипломатическое представительство Евросоюза отныне будет обеспечиваться делегацией ЕС под моим руководством как верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Работа начинается сегодня", - отмечается в нем.

Он напомнил, что главой делегации назначен португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда. "В дополнение к таким традиционным обязанностям делегации ЕС в третьей стране (государство, не входящее в ЕС - прим. ТАСС), как дипломатическое представительство ЕС, координация и отчетность ЕС и продвижение ЕС в принимающей стране, она будет играть ключевую роль в обеспечении выполнения соглашения о выходе Соединенного Королевства [из состава Евросоюза]", - пояснил Боррель.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что ЕС сожалеет о решении Лондона покинуть сообщество. "Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед, - отметил он. - Соединенное Королевство останется ключевым партнером Европейского Союза".

По его словам, экономические, социальные и политические отношения между ЕС и Соединенным Королевством не прекратятся. "Мы тесно связаны. Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в сфере торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной и уголовной юстиции, внешней политики, безопасности и обороны. Я надеюсь на очень тесное сотрудничество с нашими британскими друзьями в решении наших общих задач на региональном и глобальном уровнях", - заключил он.

Великобритания в ночь на 1 февраля покинула ЕС. С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Теги
БельгияВеликобританияBrexitБоррель, Жозеп
Реклама на ТАСС
Помпео заявил, что обсудил с Зеленским помощь со стороны США, санкции и Китай
Американский госсекретарь не говорил с украинским лидером о бывшем вице-президенте США Джо Байдене
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС