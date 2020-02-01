Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

ТАСС, 1 февраля. Израильская армия в субботу нанесла удары по военной инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

"Ракеты, минометные снаряды и шары со взрывчаткой запускались с территории сектора Газа по Израилю сегодня. В ответ наши истребители поразили террористические объекты ХАМАС в секторе Газа. Мы возлагаем ответственность на ХАМАС и продолжим пресекать любые попытки навредить гражданам Израиля", - говорится в сообщении.

В пятницу израильская армия сообщила о том, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили восемь минометных снарядов и ракет по Израилю, четыре из которых были перехвачены системой ПВО.