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Сенат США принял решение провести итоговое голосование по импичменту Трампа 5 февраля

Данное голосование станет итоговым в рамках процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса назначил на среду, 5 февраля, голосование по двум статьям обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Члены верхней палаты законодательного органа большинство голосов одобрили в пятницу соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла (от штата Кентукки)

Данное голосование, во время которого, как ожидается, Трамп будет оправдан по обеим статьям, станет итоговым в рамках процедуры импичмента. Начало голосования назначено на 16:00 по местному времени (00:00 мск четверга).

Теги
СШАТрамп, Дональд
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