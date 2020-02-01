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СМИ: во Флориде в связи с инцидентом у поместья Трампа арестована оперная певица

Ханне Ремхилд будут предъявлены обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американские власти арестовали оперную певицу, которая в пятницу въехала на машине в закрытую зону у поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщила местная газета The Palm Beach Post.

По ее сведениям, подозреваемую зовут Ханна Ремхилд. Она является оперной певицей и живет в штате Коннектикут. Во Флориду она приехала для выступления. Как ожидается, ей будут предъявлены обвинения, которые касаются терроризма.

Как сообщили на пресс-конференции представители местной полиции и Секретной службы США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, Ремхилд привлекла внимание властей, поскольку танцевала на крыше своего автомобиля и вела себя неадекватно. Когда полицейские попытались поговорить с ней, американка закрылась в своей машине, а потом попыталась уехать. Скрываясь от преследовавшей ее полиции, она проехала на большой скорости через два контрольно-пропускных пункта у Мар-а-Лаго. Позже женщина развернулась и направилась к придорожной гостинице, где была задержана.

По машине Ремхилд стреляли полицейские и сотрудники Секретной службы США. Никто не пострадал. В автомобиле находилась еще одна женщина. Полиция не стала ее арестовывать.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что Ремхилд могла не знать, что находится вблизи поместья Трампа. В то время, когда произошел инцидент, американского лидера в Мар-а-Лаго не было. Он прибыл в поместье в пятницу вечером.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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