{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Кремлевский список" США

В администрации США сообщили, что новое послание Трампа Конгрессу будет полно оптимизма

Американский лидер призовет Конгресс работать с ним, чтобы продолжать строить инклюзивную экономику

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Новое, третье по счету, обращение американского президента Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса будет полно "неиссякаемого оптимизма" в отношении вопросов, затрагивающих работающие семьи Америки. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов в Белом доме.

Брифинг был посвящен ежегодному посланию "О положении страны", с которым Трамп обратится к американским законодателям 4 февраля.

"Тема послания - великое возвращение Америки. В своем обращении президент изложит видение неиссякаемого оптимизма. Он призовет Конгресс работать с ним, чтобы продолжать строить инклюзивную экономику, где наименее обеспеченные граждане быстрее многих достигают успеха, где люди любого происхождения обнаруживают новые возможности", - отметил ведущий брифинга.

Центральной темой выступления станут экономические достижения США, а также политика администрации Трампа в отношении здравоохранения, иммиграции и национальной безопасности. При этом представитель администрации отказался говорить о деталях выступления президента.

Глава государства намерен "выдвинуть повестку, непосредственно ориентированную на потребности работающих семей, решение вопросов, влияющих на качество жизни американцев, а также предложить выполнимые оптимистичные решения в условиях неоправданного пессимизма, о котором все слышат от некоторых членов Конгресса", отметил представитель администрации высокого ранга.

Импичмент и внешняя политика

Трамп 4 февраля, как и Билл Клинтон более 20 лет назад, выступит с ежегодным посланием "О положении страны" перед Сенатом и Палатой представителей в ситуации, когда в верхней палате законодательного органа еще не завершился судебный процесс в рамках импичмента. Представитель исполнительной власти отказался говорить, планирует ли американский лидер в своей речи затронуть тему импичмента. Он вновь подчеркнул, что тон обращения будет оптимистичным, глава государства призовет Конгресс принять законодательные меры по здравоохранению и другими сферам.

По его словам, послание Трампа не будет содержать никаких сенсаций во внешнеполитической части. "Конечно, на этой неделе президент изложил предложения по своему мирному плану. Не думаю, что в речи будет нечто сопоставимое с этим по значимости, но... он, возможно, до некоторой степени будет говорить об этом. Однако... не будет ничего, разумеется, сногсшибательного или нового применительно к внешней политике", - подчеркнул представитель исполнительной власти.

При этом он подтвердил, что Трамп, скорее всего, затронет в своем выступлении тему нового плана урегулирования на Ближнем Востоке, обнародованного во вторник Вашингтоном. "Конечно, на этой неделе президент изложил предложения по своему мирному плану <...> Возможно, он будет в какой-то степени говорить об этом", - отметил ведущий брифинга.

О послании

Как правило, президенты используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране и обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации. В прошлом году Трамп выступил с таким посланием 5 февраля.

До 1934 года президент обращался к законодателям в декабре. Однако после принятия 20-й поправки к конституции, перенесшей начало работы Конгресса с марта на январь, ежегодные выступления стали проводиться в начале года, обычно в конце января. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность.

Теги
Трамп, Дональд"Кремлевский список" США
Реклама на ТАСС
Помпео прибыл с визитом в Минск
Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС