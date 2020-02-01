В администрации США сообщили, что новое послание Трампа Конгрессу будет полно оптимизма

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Новое, третье по счету, обращение американского президента Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса будет полно "неиссякаемого оптимизма" в отношении вопросов, затрагивающих работающие семьи Америки. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов в Белом доме.

Брифинг был посвящен ежегодному посланию "О положении страны", с которым Трамп обратится к американским законодателям 4 февраля.

"Тема послания - великое возвращение Америки. В своем обращении президент изложит видение неиссякаемого оптимизма. Он призовет Конгресс работать с ним, чтобы продолжать строить инклюзивную экономику, где наименее обеспеченные граждане быстрее многих достигают успеха, где люди любого происхождения обнаруживают новые возможности", - отметил ведущий брифинга.

Центральной темой выступления станут экономические достижения США, а также политика администрации Трампа в отношении здравоохранения, иммиграции и национальной безопасности. При этом представитель администрации отказался говорить о деталях выступления президента.

Глава государства намерен "выдвинуть повестку, непосредственно ориентированную на потребности работающих семей, решение вопросов, влияющих на качество жизни американцев, а также предложить выполнимые оптимистичные решения в условиях неоправданного пессимизма, о котором все слышат от некоторых членов Конгресса", отметил представитель администрации высокого ранга.

Импичмент и внешняя политика

Трамп 4 февраля, как и Билл Клинтон более 20 лет назад, выступит с ежегодным посланием "О положении страны" перед Сенатом и Палатой представителей в ситуации, когда в верхней палате законодательного органа еще не завершился судебный процесс в рамках импичмента. Представитель исполнительной власти отказался говорить, планирует ли американский лидер в своей речи затронуть тему импичмента. Он вновь подчеркнул, что тон обращения будет оптимистичным, глава государства призовет Конгресс принять законодательные меры по здравоохранению и другими сферам.

По его словам, послание Трампа не будет содержать никаких сенсаций во внешнеполитической части. "Конечно, на этой неделе президент изложил предложения по своему мирному плану. Не думаю, что в речи будет нечто сопоставимое с этим по значимости, но... он, возможно, до некоторой степени будет говорить об этом. Однако... не будет ничего, разумеется, сногсшибательного или нового применительно к внешней политике", - подчеркнул представитель исполнительной власти.

При этом он подтвердил, что Трамп, скорее всего, затронет в своем выступлении тему нового плана урегулирования на Ближнем Востоке, обнародованного во вторник Вашингтоном. "Конечно, на этой неделе президент изложил предложения по своему мирному плану <...> Возможно, он будет в какой-то степени говорить об этом", - отметил ведущий брифинга.

О послании

Как правило, президенты используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране и обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации. В прошлом году Трамп выступил с таким посланием 5 февраля.

До 1934 года президент обращался к законодателям в декабре. Однако после принятия 20-й поправки к конституции, перенесшей начало работы Конгресса с марта на январь, ежегодные выступления стали проводиться в начале года, обычно в конце января. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность.