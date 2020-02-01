Токаев отметил символичность визита Мишустина в Казахстан для развития сотрудничества с РФ

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в субботу в Нур-Султане заявил о символичности визита главы российского правительства для развития стратегического сотрудничества двух стран.

"Свой первый зарубежный визит в качестве председателя правительства вы совершаете в Казахстан. В этом мы видим большое символическое значение, так же как, впрочем, и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Токаев, обращаясь к Мишустину.

Он поздравил премьер-министра РФ с назначением на эту высокую должность и пожелал успешной работы на благо России. Токаев также передал привет и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"Я знаю, что вы приняли участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза, тема форума была очень важная - цифровизация, искусственный интеллект. Это как раз то, чем мы занимаемся здесь, в Казахстане. Нам известно, что именно в этой области у вас обширный опыт, поэтому рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере", - подчеркнул Токаев в ходе встречи с Мишустиным.

Мишустин прилетел в Нур-Султан в пятницу из Алма-Аты, где принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступал на форуме, посвященном цифровой экономике. Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.