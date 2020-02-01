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Назарбаев и Мишустин обсудили углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС

Первый президент Казахстана также поздравил нового российского премьера с назначением на должность
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил в субботу в Нур-Султане перспективы углубления сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте первого президента Казахстана.

"Во время встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также остановились на вопросах реализации проектов по инфраструктурному развитию и дальнейшему укреплению торговых отношений между странами континента", - говорится в сообщении.

Назарбаев поздравил Мишустина с назначением на новую должность. "Вы пришли на эту работу в очень сложное время. Ситуация сейчас непростая. Надеюсь, что ваш богатый опыт будет полезен на новой должности. Вчера вы были в Алматы, где обсуждались вопросы цифровизации и развития искусственного интеллекта", - сказал он.

Назарбаев отметил, что с момента обретения независимости Казахстан выстраивал добрососедские отношения с Российской Федерацией. "Все годы моей работы я старался укреплять сотрудничество между Казахстаном и Россией. И я считаю, что сегодня наши двусторонние отношения являются образцовыми. Я очень хочу, чтобы так оставалось всегда", - подчеркнул первый президент Казахстана.

В свою очередь Мишустин поблагодарил Назарбаева за встречу и передал теплые слова приветствия от имени президента Российской Федерации Владимира Путина. "Свой первый зарубежный визит я символично начинаю с Казахстана. Нас связывают очень добрые отношения. Пользуясь случаем, хочу передать самые наилучшие пожелания от президента Российской Федерации", - приводятся слова российского премьера в сообщении.

Мишустин прилетел в Нур-Султан в пятницу из Алма-Аты, где принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступал на форуме, посвященном цифровой экономике. Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России. Ранее в субботу он встретился президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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