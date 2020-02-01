Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами. Об этом белорусский лидер заявил, встречаясь с Помпео в субботу.

"Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей [CША] рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну - что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент сказал, что уже давно знаком с Помпео. "К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности [руководителя ЦРУ], я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб", - пояснил Лукашенко.

В частности, уточнил он, речь идет о совместном проведении операций "по противодействию распространения ядерных элементов на границе с Беларусью". "Мы вместе задержали несколько преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада", - заявил Лукашенко.

Как отметил госсекретарь США, его страна ценит вклад Белоруссии в борьбу с международным терроризмом. "Мы действительно совместно работали по борьбе с терроризмом. Мы высоко ценим вашу работу, мы и дальше можем развивать наши отношения в этом направлении", - сказал Помпео.