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Помпео заявил, что США не заставляют Белоруссию выбирать между сотрудничеством с ними и РФ

Американский госсекретарь отметил, что Вашингтон понимает длительность истории отношений Минска и Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео REUTERS/Kevin Lamarque/Pool
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео
© REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти США не ставят перед Белоруссией выбор сотрудничать с Москвой или Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в субботу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы понимаем, что у вас длительная история [отношений] с Россией. Мы не говорим о выборе между нами [США] и ими [Россией]", - сказал Помпео.

Госсекретарь заявил о готовности США сотрудничать с Минском, чтобы "Белоруссия имела суверенитет и независимость". "Я понимаю, это то, что вы этого хотите. И я видел несколько отчетов по этому вопросу", - добавил Помпео.

Он также отметил, что CША обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии, но рассчитывают на прогресс в этом вопросе. "Мы работаем над вопросами прав человека, у нас есть обеспокоенность по этому вопросу. Мы будем продвигать эти реформы, чтобы были защищены права людей. Мы уверены, что вместе мы сможем добиться успеха", - сказал госсекретарь.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако, несмотря на некоторое потепление в отношениях, остаются проблемы, в том числе это связано с ситуацией в области прав человека и демократических реформ. 17 сентября 2019 года заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл после встречи в Минске с Лукашенко заявил, что Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций в отношении Минска и углублению отношений, но ждет прогресса от Белоруссии в сфере соблюдения прав человека и демократии.

Помпео прибыл с визитом в Минск из Киева. Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет.

Теги
БелоруссияСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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