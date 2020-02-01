США в ближайшее время назначат посла в Минске

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. США в ближайшее время назначат своего посла в Минске, после более чем десятилетнего его отсутствия. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"В ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь", - сказал госсекретарь США.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к расширению штата посольства США в Минске до 10 сотрудников. В начале 2019 года стороны официально объявили о том, что сняли прежде существовавшее ограничение на взаимное дипломатическое присутствие в Минске и Вашингтоне. 17 сентября 2019 года заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на встрече в Минске с Лукашенко сообщил, что Белоруссия и США готовы вернуть послов. Временный поверенный в делах США в Минске Дженифер Мур в начале октября 2019 года заявляла, что посол США в лучшем случае прибудет в Минск не раньше весны текущего года.