В Белоруссии заявили, что нашли понимание с США по ряду направлений

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и США достигли взаимопонимания в сотрудничестве по ряду направлений. Об этом заявил в субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей на брифинге по итогам переговоров в Минске госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Александром Лукашенко.

"Беседа с президентом Беларуси прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания. Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются. Отмечена политическая воля и далее развивать двухсторонние отношения, этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва", - сказал Макей.

Министр отметил, что Минск приветствовал бы более активную роль США в сотрудничестве с Белоруссией. "Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене", - заявил министр. По его словам, в частности, белорусская сторона заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса. "Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес работал здесь более активно. В том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - отметил Макей.

По его словам, перед сторонами стоит очень много общих вызовов и угроз, с которыми необходимо бороться вместе и которые возможно победить только совместными усилиями. "Они сегодня обсуждались на встрече с президентом Беларуси. Это и борьба с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком, обеспечение безопасности в регионе и мире в целом", - перечислил министр.

По его словам, "даже несмотря на какие-то существующие разногласия между странами, есть ряд сфер, где они имеют общий интерес и могут сотрудничать более эффективно".

Помпео в ходе встречи с Лукашенко в субботу заявил, что в ближайшее время США назначат своего посла в Минске, после более чем десятилетнего его отсутствия.

Конфликт на Украине

Он отметил, что Белоруссия готова обеспечить любой формат встреч и переговоров, в том числе с участием США, для урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Что касается позиции Белоруссии по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров, - сказал он. - Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине, но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот процесс сторон".

В свою очередь Помпео заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе стало пунктом в повестке переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД страны. По его словам, Минск надеется, что США продолжат исполнять "свою конструктивную роль в предотвращении тех вызовов, которые есть в восточной и южной части Украины, а также активнее участвовать в том, чтобы обеспечить выход из кризиса, правильный выход".

Помпео добавил, что в урегулировании конфликта в Донбассе должен принять участие весь мир. "Это как раз тот вопрос, в котором нужно участвовать всей Европе, всему миру, чтобы найти разрешение этого вопроса. - сказал он. - В конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить этот вопрос. Но все, что могут США, они сделают для помощи Украине, для того, чтобы достичь той демократии, о которой мы говорили с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским вчера".

Права человека

Макей также заявил, что Белоруссия ведет активный диалог с США по тематике прав человека для сближения позиций.

"Мы ведем активный диалог с США по правам человека. Этот диалог ведется не просто ради диалога, обсуждаются конкретные вопросы и проблемы, вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере, - сказал Макей. - Это не застывшая ситуация, она постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, будут сближены".

По его словам, вопросы демократии, прав человека очень детально обсуждались во время переговоров. "Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане. И мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, - сказал он. - Мы это и делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций".

Помпео в субботу на встрече с Лукашенко заявил, что CША обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии, но рассчитывают на прогресс в этом вопросе.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако, несмотря на некоторое потепление в отношениях, остаются проблемы, в том числе это связано с ситуацией в области прав человека и демократических реформ. 17 сентября 2019 года заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл после встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций в отношении Минска и углублению отношений, но ждет прогресса от Белоруссии в сфере соблюдения прав человека и демократии.