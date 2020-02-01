Помпео заявил, что визит в Минск приближает решение вопроса о снятии санкций с Белоруссии

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. США пока не готовы к окончательному снятию санкций с Белоруссии, но состоявшиеся встречи в Минске с президентом и главой МИД Белоруссии приближают решение этого вопроса. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

"Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", - отметил госсекретарь США.

Так он ответил на вопрос о санкциях, увязанный с ситуацией с соблюдением прав человека в Белоруссии. Помпео сказал, что эта проблематика затрагивалась на встрече с Лукашенко. "В Беларуси сделан значительный прогресс в этих вопросах. Дальнейший прогресс - это единственный способ снятия санкций", - заявил госсекретарь.

Расширение взаимоотношений

По его словам, Соединенные Штаты видят возможность для расширения взаимоотношений с Белоруссией. "Соединенные Штаты были в числе первых, кто признал независимость Беларуси. Мы остаемся на таких же позициях [независимости Белоруссии] и мы надеемся на более глубокие отношения", - сказал госсекретарь США.

Помпео заявил, что сторонам надо работать над преодолением преград и более свободному доступу американского бизнеса на белорусский рынок. "Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал", - отметил госсекретарь США. Он также констатировал успешное взаимодействие между США и Белоруссией по вопросам обеспечения безопасности, выразив уверенность в развитии сотрудничества в этой сфере.

При этом Помпео подчеркнул, что Белоруссия должна самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе. Он заявил, что Лукашенко заверил его в незыблемости независимости и суверенитета Белоруссии. "Господин Лукашенко сказал: Беларусь - суверенная и независимая страна, и мы [Белоруссия] не можем быть частью какой-либо другой страны", - отметил госсекретарь США.

"Мы полностью поддерживаем желание Беларуси делать свой выбор и играть конструктивную роль в регионе. Вы не должны поддаваться какой-то силе, а должны сами определять свои собственные приоритеты и что будет самое лучшее для вас", - заявил Помпео.

Госсекретарь США констатировал значительное улучшение дипломатических отношений с Белоруссией. Он приветствовал принятое ранее белорусской стороной решение о снятии ограничений по количеству дипломатов в посольстве США. В ближайшее время, сказал Помпео, страны обменяются послами. "Это уже полезно для США и Беларуси", - сказал госсекретарь США.