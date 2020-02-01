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Расследование крушения Ту-154М под Смоленском

Президент Польши не планирует ехать в Россию на годовщину крушения Ту-154 Качиньского

Авиакатастрофа, в которой погиб бывший польский лидер, произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда не планирует поездку в Смоленск по случаю 10-й годовщины крушения там польского правительственного авиалайнера Ту-154М, которое произошло 10 апреля 2010 года. Об этом заявил в субботу в эфире радиостанции RMF представитель канцелярии польского лидера Анджей Дера.

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"Ведутся переговоры, учитывая напряженные польско-российские отношения. Рассматриваются разные варианты, но после того, что случилось 10 лет назад, я думаю, что президент не сторонник поездки в Россию", - сказал Дера.

По его словам, скорее всего, памятные мероприятия пройдут с участием президента Дуды в Польше. "Но, думаю, польская делегация будет и на месте в Смоленске", - указал Дера и напомнил, что в этом году годовщина совпадает с пасхальными праздниками, поэтому по-прежнему ведутся переговоры, как лучше организовать памятные мероприятия.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.

Теги
РоссияПольшаРасследование крушения Ту-154М под СмоленскомДуда, Анджей
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