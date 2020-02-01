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Brexit

Марин Ле Пен предрекла конец ЕС

Лидер французской партии "Национальное объединение" назвала Brexit началом "строительства Европейского альянса независимых наций"

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС, состоявшийся официально в ночь на 1 февраля, началом формирования Европы независимых государств. Соответствующее обращение она разместила в своем Twitter в субботу.

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"Евросоюз останется в истории как громкий провал, - написала она. - Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев".

Ранее в субботу президент Франции опубликовал обращение к британцам на английском языке, в котором выразил сожаление в связи с их выходом из Евросоюза, назвав произошедшее шоком. Он также заявил, что не только британские политики, но и лидеры ряда других стран объединения критикуют модель ЕС и признал, что она недостаточно эффективна и не всегда позволяет отвечать повседневным нуждам граждан. В то же время он заявил о необходимости извлечь уроки из Brexit и подтвердил намерение "бороться за суверенную и демократичную Европу".

Cоединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза в пятницу ровно в 23:00 по лондонскому времени (02:00 мск субботы). С 1 февраля начался переходный период, на протяжении которого (11 месяцев) королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто Великобритания не покидала сообщество. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Теги
ВеликобританияФранцияBrexit
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