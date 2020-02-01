Аббас 11 февраля намерен представить СБ ООН альтернативу мирному плану США

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас представит 11 февраля на заседании Совета Безопасности ООН альтернативный план ближневосточного урегулирования в противовес предложенной президентом США Дональдом Трампом "сделке века". Об этом заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики по итогам прошедшего в Каире в субботу экстренного заседания Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Президент Аббас примет участие в заседании Совета Безопасности 11 февраля, - сказал министр на пресс-конференции, которую транслировали арабские телеканалы. - На нем он намерен представить альтернативу мирному плану США".

В итоговом коммюнике созванной по просьбе Палестины внеочередной встречи ЛАГ поддержала ее позицию, отвергла "сделку века" и призвала мировое сообщество "не иметь дело с этим несправедливым планом". При этом министры предостерегли Израиль от реализации в одностороннем порядке его положений и "игнорирования международных резолюций".