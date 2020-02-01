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Переговоры о перемирии в Ливии

Хафтар провел переговоры с эмиссаром ООН в Ливии

Встреча прошла в ставке главного командования ЛНА на востоке Бенгази

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар провел в субботу переговоры со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице ЛНА в Twitter.

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Встреча прошла в ставке главного командования в районе Эр-Раджма на востоке Бенгази (около 1000 км к востоку от Триполи). Какие именно вопросы на ней обсуждались, в коммюнике не уточняется.

30 января Саламе, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по ливийскому урегулированию, заявил, что встретится с Хафтаром с целью убедить его начать работу совместного военного комитета "5+5". Он, в частности, информировал, что Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа готово к этим переговорам, однако делегация ЛНА "пока не смогла подтвердить свое участие".

Решение о создании комитета было принято на прошедшей 19 января в Берлине конференции по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. Обе стороны конфликта представили ООН по пять имен представителей, которые должны были встретиться в Женеве еще 27 января. В итоговом документе участники конференции также призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый ЛНА.

Теги
ЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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