Помпео прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в субботу в казахстанскую столицу, где обсудит с руководством республики вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также глобальную повестку. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Помпео прибыл в Казахстан", - сказал он журналистам.

В рамках визита предусмотрены встречи Помпео с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, а также министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. В ходе них будут обсуждаться аспекты двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.

В Нур-Султан американский госсекретарь прибыл из Минска после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1"), которая пройдет в Ташкенте.

Ранее запланированная на 3-7 января поездка госсекретаря США на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр была отложена из-за обострения ситуации в Ираке, где у американского посольства проходили акции протеста.