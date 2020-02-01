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В Афганистане заявили, что встреча эмиссара США с талибами не принесла прогресса

В 2018 году США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями движения, целью которых должно стать прекращение боевых действий и вывод американских войск из Афганистана

ТАСС, 1 февраля. Переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено РФ) прошли без существенных прорывов. Сообщение об этом было опубликовано в субботу на странице администрации президента Афганистана Ашрафа Гани в Twitter.

"Халилзад сообщил, что в переговорах с талибами не было достигнуто значительного прогресса", - говорится в заявлении, сделанном по результатам встречи Халилзада с высокопоставленными представителями афганских властей, в том числе президентом Гани. Спецпредставитель также рассказал о результатах прошедшей 31 января встречи с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши и другими членами руководства страны. Стороны обсудили ситуацию с афганскими беженцами и проблему урегулирования в Афганистане.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями движения "Талибан", целью которых должно стать прекращение боевых действий, что позволило бы вывести из Афганистана американские войска. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре 2019 года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тыс. американских военнослужащих.

Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, после чего переговоры приостановились. Однако 17 января нынешнего года официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что представители США и движения "Талибан" обсуждают детали подписания совместного соглашения. А 22 января президент США Дональд Трамп на встрече с афганским коллегой в Давосе заявил, что для успеха переговоров талибы должны снизить уровень насилия.

Теги
АфганистанСШАГани, Ашраф
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