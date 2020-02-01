{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

В США считают, что не все члены ЛАГ отвергают американскую "сделку века"

Представитель администрации США высокого ранга отметил, что прошлые резолюции Лиги арабских государств "задабривали палестинское руководство и не приводили к миру и прогрессу"

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ответ на отказ Лиги арабских государств (ЛАГ) поддержать план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта обратили внимание на то, что не все арабские страны негативно отозвались об американской "сделке века". Об этом сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

На эту тему
План Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Максимально коротко (меньше 150 слов)

"Соединенные Штаты ценят позитивные отзывы со стороны многих арабских стран по поводу нашего мирного плана, которые были озвучены сегодня на встрече Лиги арабских государств в Каире. Лишь с помощью готовности попробовать новый подход мы сможем достичь прорыва в решении конфликта, из-за которого палестинский народ страдал в течение десятилетий. Прошлые резолюции Лиги арабских государств задабривали палестинское руководство и не приводили к миру и прогрессу, так что важно попробовать новый подход, в противном случае судьба палестинского народа не изменится", - убежден он.

ЛАГ в субботу по итогам экстренного заседания глав МИД межарабского сообщества поддержала позицию Палестины и категорически отвергла план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, сочтя его американо-израильским планом, не отвечающим интересам палестинцев. Президент Палестины Махмуд Аббас в свою очередь объявил о прекращении всех отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, как было объявлено в Каире, 11 февраля палестинский руководитель на заседании Совета Безопасности ООН предложит альтернативный план палестино-израильского урегулирования в противовес "сделке века" Трампа.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликт
Реклама на ТАСС
Помпео назвал обмен послами с Белоруссией подтверждением желания нормализовать отношения
Госсекретарь США 1 февраля посетил Минск, это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС