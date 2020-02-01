В США считают, что не все члены ЛАГ отвергают американскую "сделку века"

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ответ на отказ Лиги арабских государств (ЛАГ) поддержать план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта обратили внимание на то, что не все арабские страны негативно отозвались об американской "сделке века". Об этом сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

"Соединенные Штаты ценят позитивные отзывы со стороны многих арабских стран по поводу нашего мирного плана, которые были озвучены сегодня на встрече Лиги арабских государств в Каире. Лишь с помощью готовности попробовать новый подход мы сможем достичь прорыва в решении конфликта, из-за которого палестинский народ страдал в течение десятилетий. Прошлые резолюции Лиги арабских государств задабривали палестинское руководство и не приводили к миру и прогрессу, так что важно попробовать новый подход, в противном случае судьба палестинского народа не изменится", - убежден он.

ЛАГ в субботу по итогам экстренного заседания глав МИД межарабского сообщества поддержала позицию Палестины и категорически отвергла план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, сочтя его американо-израильским планом, не отвечающим интересам палестинцев. Президент Палестины Махмуд Аббас в свою очередь объявил о прекращении всех отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, как было объявлено в Каире, 11 февраля палестинский руководитель на заседании Совета Безопасности ООН предложит альтернативный план палестино-израильского урегулирования в противовес "сделке века" Трампа.