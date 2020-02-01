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СМИ: новое турецкое судно прибыло с несанкционированной миссией в экономическую зону Кипра

Источник Кипрского информационного агентства также сообщил, что на своем маршруте судно Oruс Reis на непродолжительное время вторглось в зону континентального шельфа Греции

НИКОСИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Турецкое сейсмологическое судно Oruс Reis прибыло в субботу с несанкционированной миссией в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на источник в военных кругах.

По его информации, судно пересекло ИЭЗ островного государства в 09:30 утра по местному времени (10:30 мск). Согласно данным международной автоматизированной системы оповещения НАВТЕКС, пунктом назначения судна является зона, которая частично располагается внутри 4-го и 5-го блоков кипрской ИЭЗ. В навигационном телексе Oruc Reis резервирует за собой право находиться в этой зоне для проведения сейсмологических исследований вплоть до 10 апреля.

Источник агентства также сообщил, что на своем маршруте турецкое судно на непродолжительное время вторглось в зону континентального шельфа Греции, повысив бдительность властей в Афинах. Однако, как предполагает собеседник агентства, Oruc Reis тогда просто сбилось с маршрута в результате плохих погодных условий в этом районе Средиземного моря.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Более того, Анкара сама постоянно направляет в ИЭЗ Кипра свои буровые суда, которые сопровождаются турецкими военными кораблями. По версии Анкары, эти суда находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Анкары, не признает ни одно другое государство мира.

Так, в начале второй половины января министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил об отправке бурового судна Yavuz с целью разведки углеводородов в зону, которая, по утверждению официальной Никосии, находится в пределах 8-го разведочного блока кипрской ИЭЗ, где лицензии на разведку газа уже были предоставлены итальянской компании Eni и французской Total. В контексте имеющегося у турецкого судна предписания вести буровые работы в этой зоне с 18 января по 24 мая греко-кипрские власти заявили, что "Турция превращается в пиратское государство в Восточном Средиземноморье".

Подписание же Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандума о морских зонах резко ухудшил отношения Турции с Грецией, которая заявила, что этот документ, разграничивающий шельф и исключительные экономические зоны Турции и Ливии, лишает подобных же зон находящиеся между этими двумя странами греческие острова. Поэтому в Афинах, с учетом подписанного Анкарой меморандума, а также действий Турции в ИЭЗ Кипра, с тревогой следят за заходом турецких судов в зону континентального шельфа Греции.

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КипрТурция
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