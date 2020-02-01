В ходе несанкционированной акции протеста в Париже задержали трех человек

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники парижской полиции задержали трех человек во время разгона несанкционированной акции "желтых жилетов". Об этом сообщает в субботу в своем Twitter префектура полиции Парижа.

"Спасибо силам правопорядка за участие в работе по предотвращению несанкционированной манифестации. По состоянию на 18:45 (20:45) задержаны три человека, оштрафованы 403", - говорится в коротком послании. Кроме того, префектура отчиталась о проведении 649 превентивных проверок на предмет наличия запрещенных предметов у прохожих в районе акции протеста.

Согласно опубликованной ранее информации, двое были задержаны за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время столкновений.

Ранее в субботу сторонники движения "желтых жилетов" вышли на 64-ю акцию протеста с начала демонстраций в ноябре 2018 года. В Париже префектура отказалась согласовывать заявленный маршрут и полиция заблокировала собравшихся на улице Риволи перед Лувром, где после небольших столкновений в течение нескольких часов полностью очистила улицы от манифестантов. В других городах также были зафиксированы столкновения, наиболее серьезные произошли в Монпелье, на юге страны, где стражи порядка неоднократно прибегали к слезоточивому газу, чтобы усмирить толпу. Также в городе Кан на севере страны группа агрессивно настроенных граждан среди участников протестного марша занималась вандализмом и смогла увести часть людей с маршрута в сторону префектуры, где полиции пришлось ставить дополнительные заслоны, чтобы не допустить погромов.

Ни Министерство внутренних дел Франции, ни независимый мониторинговый центр "Оккюранс" в эту субботу не предоставили данных о количестве демонстрантов. Как правило это свидетельствует о невысокой мобилизации "желтых жилетов", тем более, что субботние демонстрации уже давно не привлекают внимания СМИ.