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Политический кризис в Венесуэле

Трамп не будет присутствовать на встрече с Гуайдо в Майами

Лидер венесуэльской оппозиции планирует провести мероприятие с участием проживающих в США граждан республики

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, находящийся в настоящий момент в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, не будет присутствовать на встрече лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с проживающими в США венесуэльцами в городе Майами в том же штате. Об этом, как сообщает в субботу пресс-пул Белого дома, проинформировала пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

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"Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подтвердила, что президент США не поедет в Майами на митинг Хуана Гуайдо, которого США признают венесуэльским главой государства", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо сообщил, что Гуайдо посетит 1 февраля Майами, перед тем как вернется в Боливарианскую Республику. В распространенном позднее представителями Гуайдо заявлении мероприятие называется "открытой встречей с венесуэльскими и латиноамериканскими гражданами".

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, а также Канаду.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдГуайдо, Хуан
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