Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии "5+5" в Женеве

ТАСС, 2 февраля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах совместного военного комитета Ливии "5+5", которые состоятся в ближайшее время в Женеве. Об этом в субботу сообщила в своем Twitter Миссия ООН по поддержке в Ливии.

"Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе <...> встретился сегодня в районе Эр-Раджма (на востоке Бенгази, около 1000 км к востоку от Триполи - прим. ТАСС) с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который подтвердил участие ЛНА в переговорах совместного военного комитета "5+5", которые вскоре должны начаться в Женеве", - указывается в сообщении.

30 января Саламе, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по ливийскому урегулированию, заявил, что встретится с Хафтаром с целью убедить его начать работу совместного военного комитета "5+5". Он, в частности, информировал, что Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа готово к этим переговорам, однако делегация ЛНА "пока не смогла подтвердить свое участие".

Решение о создании комитета было принято на прошедшей 19 января в Берлине конференции по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. Обе стороны конфликта представили ООН по пять имен представителей, которые должны были встретиться в Женеве еще 27 января. В итоговом документе участники конференции также призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.