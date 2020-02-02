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Brexit

СМИ: Джонсон предупредит ЕС, что не пойдет на уступки в торговых переговорах

Лондон поднимает ставки перед началом переговоров о будущих отношениях с Брюсселем, отмечает газета The Daily Telegraph

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр соединенного Королевства Борис Джонсон собирается предупредить Брюссель о том, что Великобритания не пойдет на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом. Об этом говорится в воскресных электронных версиях основных британских газет, которые приводят выдержки из предстоящей речи премьера.

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В намеченном на 3 февраля выступлении в Лондоне перед лидерами бизнеса, иностранными послами, руководителями аналитических центров Джонсон, как ожидается, заявит, что Лондоне не допустит "согласования [с общими правилами и нормами ЕС], юрисдикции европейских судов и уступок".

При этом Великобритания будет стремиться заключить с ЕС соглашение о свободной торговле наподобие того, что у Евросоюза существует с Канадой. Оно позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг. Но если этого не получится, то Лондон готов торговать с ЕС и на менее выгодных для себя условиях.

"Есть всего два возможных результата переговоров - соглашение о свободной торговле наподобие канадского или менее проработанная договоренность, как с Австралией. И мы готовы стремиться к заключению любой их них", - цитируют издания источник в канцелярии премьер-министра.

"Мы полностью независимы и наш подход к соглашению о свободной торговле не будет зависеть от наших предыдущих обязательств. Мы также не согласимся на обязательства, которые ЕС ранее не требовал от других стран, заключая с ними соглашения о свободной торговле", - цитирует телеканал Sky News источник в канцелярии Джонсона.

Лондон угрожает таможенными проверками

В субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщила о том, что Лондон готов ввести полноценные проверки товаров на границе с Евросоюзом в том случае, если переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Брюсселем закончатся провалом.

По информации издания, речь идет об ужесточении первоначального сценария, при котором сделка отсутствует. Он предполагал, что при провале переговоров экспортно-импортные операции будут затронуты по минимуму, а 87% товаров будут избавлены от каких-либо дополнительных тарифов и пошлин. По мнению The Daily Telegraph, декларируя такую непримиримость, Лондон поднимает ставки перед началом переговоров о будущих отношениях, которые должны стартовать в марте.

С момента референдума 2016 года о выходе из Евросоюза власти Соединенного Королевства выступали за то, чтобы закрыть свои границы от миграции с континента, но при этом оставить свободную и беспошлинную торговлю. В Брюсселе последовательно отвергали такую избирательность, непреклонно заявляя о том, что свобода движения лиц - одна из четырех основных свобод ЕС (наряду со свободами движения товаров, услуг и капитала), и ограничить лишь ее одну, выведя за скобки остальные, у Лондона не получится.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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