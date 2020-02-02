Укрывавшиеся в посольстве Мексики в Ла-Пасе два экс-министра покинули Боливию

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший министр горнорудной и металлургической промышленности Боливии Сесар Наварро и экс-министр сельского развития Педро Дорадо в субботу покинули страну после того, как почти три месяца провели в посольстве Мексики в Ла-Пасе. Об этом сообщила газета El Deber .

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В четверг МИД Боливии гарантировал экс-министрам, что они могут выйти из посольства и отправиться в Мексику, предоставившую убежище бывшим чиновникам. Несмотря на это, когда Наварро и Дорадо в субботу прибыли в аэропорт, они были задержаны. Их отвезли в здание полиции в Ла-Пасе.

Задержание экс-министров осудили бывший президент Боливии Эво Моралес и правительство Аргентины. "Правительство Аргентины призывает Боливию уважать международное право в области предоставления убежища и выполнять собственные обязательства", - говорится в заявлении МИД Аргентины.

Спустя несколько часов Наварро и Дорадо были отпущены. Власти Боливии назвали задержание экс-министров результатом ошибки. "Мы сожалеем, что недостаток коммуникации и координации привел к этому инциденту", - написал в Twitter глава МВД республики Артуро Мурильо.