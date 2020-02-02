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Помпео: США призывает Казахстан к сотрудничеству с американскими компаниями

Госсекретарь США при этом отметил, что Вашингтон поддерживает любое стремление республики налаживать отношения с другими странами

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают стремление Казахстана налаживать отношения с другими странами, но призывают сотрудничать с американскими компаниями. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой МИД республики Мухтаром Тлеуберди.

"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства", - сказал он.

Помпео привел в пример соглашение о сотрудничестве с компанией Tyson Foods, реализация которого, по его словам, поддержит рост сельскохозяйственного сектора Казахстана. "Помимо этого, такие крупные американские компании, как Chevron и ExxonMobil продолжат инвестировать в нефтегазовый сектор и в ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции", - указал госсекретарь.

По мнению Помпео, партнерство такого типа обеспечивает развитие и укрепление экономических связей Казахстана не только с США, но также с регионом.

Теги
СШАКазахстанПомпео, Майкл (Майк)
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