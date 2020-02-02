Times: МИД Британии рекомендовал своим дипломатам "сидеть отдельно" от экс-коллег по ЕС

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании дал указание своим дипломатам занять независимую позицию от бывших коллег по Евросоюзу. Это следует из инструкции внешнеполитического ведомства, которое попало в распоряжение газеты The Sunday Times .

В телеграмме за именем главы МИД Доминика Рааба, выдержки их которой издание приводит в воскресенье, говорится о том, что британские дипломаты должны "занять позицию [представителей] независимой, уверенной в себе страны" и даже "садиться отдельно" от европейских дипломатов на международных встречах.

"Мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться", - говорится в телеграмме.

В воскресенье в интервью телеканалу Sky News Рааб, отвечая на вопрос, не является ли это скорее позой, нежели реальной позицией британского МИД, который согласен с европейскими странами по большинству международных проблем, сказал: "Нет, это, просто, например, Всемирная торговая организация, где у нас отдельное независимое членство. Мы, конечно, будем твердо и амбициозно защищать британскую позицию. Но мы будем продолжать сотрудничать с нашими европейскими коллегами будь то по теме иранской ядерной программы или коронавируса".