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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране считают, что санкции США ограничивают возможности переговоров с республикой

В Организации по атомной энергии Ирана отметили, что санкции аналогичны ограничениям на международные переговоры и научное развитие

ТЕГЕРАН, 2 февраля. /ТАСС/. Новые санкции США против Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и ее главы Али Акбара Салехи ограничивают возможности для международных переговоров. Об этом говорится в размещенной в воскресенье записи на официальной странице организации в Twitter.

"Санкции в отношении Салехи и [главы МИД Ирана] Мохаммада Джавада Зарифа аналогичны ограничениям на международные переговоры и научное развитие", - говорится в сообщении.

30 января Минфин США объявил о введении новых санкций против ОАЭИ и ее главы. Как утверждал спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук, организация сыграла важную роль в нарушении Тегераном ключевых обязательств в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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