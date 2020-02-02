Помпео передал Назарбаеву приветствие от Трампа

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи в воскресенье с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым отметил его личные заслуги в происходящих в республике позитивных изменениях. Об этом сообщила пресс-служба первого президента.

"В ходе беседы Майкл Помпео передал приветствие президента США Дональда Трампа в адрес первого президента Казахстана", - говорится в сообщении.

В свою очередь Назарбаев отметил совместные усилия и предпринятые меры по укреплению стратегического партнерства двух государств. "На заре независимости нами было заключено соглашение с компанией "Шеврон". С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил $45 млрд", - сказал он.

Помпео в ходе встречи рассказал первому президенту Казахстана о своем визите в республику и результатах состоявшихся переговоров.

"У меня состоялись великолепные встречи и хорошие переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Казахстана. Вы являетесь давним другом США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане - это ваша личная заслуга. Уровень развития вашей страны впечатляет", - отметил госсекретарь.

Помпео прибыл в Нур-Султан из Минска после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Со 2 по 3 февраля он будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. Кроме того, шеф американской дипломатии примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1"), которая пройдет в Ташкенте.