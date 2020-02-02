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Кризис на Украине

В МИД ДНР заявили, что Киеву следует выполнять минские соглашения, а не пересматривать их

Глава внешнеполитического ведомства республики Наталья Никонорова считает, что намерения властей Украины вынести на рассмотрение лидеров стран "нормандской четверки" новый пакет договоренностей по Донбассу обречены на провал

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Намерения Киева вынести на рассмотрение лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) новый пакет договоренностей по Донбассу обречены на провал. Об этом сегодня заявила полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

Накануне в интервью проекту "Krym - критическое мышление" помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться в октябре этого года при условии вывода "иностранных вооруженных формирований" и установления контроля Киева над границей с Россией в регионе. Для этого Украина должна подготовить новый пакет договоренностей по Донбассу к следующей встрече лидеров стран "нормандской четверки".

"Господину Ермаку, равно как и всему составу украинского руководства стоит смириться с тем, что какая-либо ревизия минских соглашений не представляется ни возможной, ни целесообразной", - сказала Никонорова.

Министр пояснила, что комплекс мер не подлежит пересмотру. Он был одобрен Советом Безопасности ООН, кроме того сам президент Украины Владимир Зеленский на встрече в нормандском формате 9 декабря 2019 года подтвердил обязательства Киева следовать условиям соглашений.

"Напоминаем: внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе. В частности, речь идет о разблокировании закона об особом статусе Донбасса путем имплементации формулы Штайнмайера, о разработке актов и соглашений, вытекающих из данного закона, а также о закреплении особого статуса в Конституции", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

Никонорова также считает сомнительной способность украинских властей провести данную работу до октября, ведь на сегодняшний день даже не начат процесс интеграции формулы Штайнмайера в законодательство Украины, что является, по ее мнению, первоочередным шагом.

В основе мирного решения конфликта в Донбассе лежат минские договоренности контактной группы от 5, 19 сентября 2014 года и 12 февраля 2015 года. В первый раз группа согласовала план мирного урегулирования и договорилась о прекращении огня, во второй - приняла Меморандум по осуществлению режима перемирия, после был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Последний в частности предполагает конституционную реформу на Украине, результатом которой должна стать глубокая децентрализация государственного управления. Одним из главных пунктов политического пакета является предоставление Донбассу особого статуса.

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