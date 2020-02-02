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Кризис в Сирии
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СМИ: границу с Сирией пересекли около 200 единиц турецкой военной техники

По данным телеканала Al Arabiya, колонны техники идут в направлении провинций Идлиб и Алеппо
Описание
© Burak Kara/Getty Images

ТАСС, 2 февраля. По меньшей мере 200 единиц боевой техники турецкой армии, включая бронемашины и танки, пересекли в воскресенье границу с Сирией. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По имеющимся данным, такое количество военного транспорта въехало на территорию арабской республики с утра нынешнего дня.

Отмечается, что колонны техники идут в направлении провинций Идлиб и Алеппо. Также указывается, что командование турецких сил объявило военной зоной район автострады, соединяющей сирийские города Алеппо и Латакию.

Несколько часов назад газета Asharq Al-Awsat сообщила, что границу через контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн", расположенный на севере провинции Идлиб, "пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии".

28 января через тот же КПП на территорию арабской республики вторглась колонна в составе 30 военных транспортных средств, в том числе 12 бронированных машин, перевозящих материально-техническое оборудование. Согласно данным Al Arabiya, она направилась на юг Идлиба.

Ранее телеканал Al Mayadeen проинформировал, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от форпоста террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Мааррет-эн-Нуумане на юго-востоке Идлиба. 23 декабря был блокирован другой турецкий пост на юге этой же провинции, расположенный в Сармане.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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