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"Самоопределение" и Демократический союз Косова подписали коалиционное соглашение

Ожидается, что заседание парламента, на котором изберут правительство, пройдет 3 февраля

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Праворадикальное движение "Самоопределение" Альбина Курти и умеренный Демократический союз Косова Исы Мустафы подписали коалиционное соглашение для формирования правительства непризнанного Косова. Об этом сообщили в воскресенье журналистам лидеры партий.

"Мы с профессором Мустафой договорились завтра избрать новое правительство. Соглашение мы уже подписали и обо всем договорились, включая разделение ответственности в новом кабинете", - заявил Курти.

В свою очередь Мустафа подтвердил достижение соглашения. "Мы договорились. Верю, что это хорошая работа в интересах перемен, которые должны произойти. Мы исследовали все альтернативы и варианты. Мы хотим, чтобы новое правительство было успешным и выполнило ожидания граждан", - заявил он.

Ожидается, что заседание парламента, на котором будет избрано правительство, состоится в понедельник, 3 февраля. Кабинет будет состоять из 15 министерств, шесть из них возглавят представители "Самоопределения", еще шесть - представители Демократического союза Косова. Три места в кабмине достанутся представителям нацменьшинств, из которых два, как ожидается, - сербам.

Наблюдатели отмечают, что в случае избрания нового кабмина в нем не останется бывших боевиков так называемой Освободительной армии Косова, принимавших участие в военных преступлениях в 90-е годы. Нынешний президент непризнанного Косова Хашим Тачи также останется без поддержки коалиционного большинства и не сможет быть избран на новый срок.

Интересы сербов

Просербская партия "Сербский список", защищающая интересы сербского населения непризнанного Косова, не будет голосовать в поддержку нового правительства, которое в понедельник предложит лидер движения "Самоопределение" Албин Курти. Об этом сообщил в воскресенье глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич после совещания с представителями сербской партии с участием премьера Сербии Аны Бранбич.

"Сербский список" не будет голосовать в поддержку формирования косовского правительства", - заявил он. В то же время Джурич "не исключает возможность переговоров с представителями коалиции".

На последних выборах, прошедших в непризнанном Косове 6 октября прошлого года, победило праворадикальное "Самоопределение" Албина Курти, которое получило 29 мандатов из 120, на втором месте умеренный Демократический союз Косова Исы Мустафы - 28 мандатов. Демократическая партия Косова президента Хашима Тачи и спикера парламента Кадри Весели заняла третье место - 24 мандата, а "Альянс за будущее Косова" бывшего премьера Рамуша Харадиная получил лишь 13 мандатов.

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