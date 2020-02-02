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Переговоры о перемирии в Ливии

СМИ: Хафтар раскритиковал отношение ООН к действиям Турции в Ливии

По данным Asharq al-Awsat, командующий ЛНА также провел совещание с представителями командования группировки армии в районе Триполи, потребовав от них "держать занятые позиции"

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар на прошедшей в субботу в Бенгази встрече со спецпредставителем генерального секретаря ООН в Ливии Гасаном Саламе подверг жесткой критике отношение всемирной организации к вмешательству Турции в дела страны. Об этом сообщила в воскресенье общеарабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на военный источник, близкий к фельдмаршалу.

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Накануне армейское командование проинформировало о переговорах Хафтара с Саламе в ставке главного командования в районе Эр-Раджма на востоке Бенгази, не уточнив при этом, что именно на них обсуждалось. Позднее Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) опубликовала на своей странице в Twitter сообщение о том, что фельдмаршал подтвердил участие ЛНА в переговорах совместного с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа военного комитета "5+5", которые состоятся в ближайшее время в Женеве. Решение о его создании было принято на прошедшей 19 января в Берлине конференции по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. Обе стороны конфликта передали ООН по пять имен представителей, которые должны были встретиться в Женеве еще 27 января.

"Саламе пытался заверить Хафтара в приверженности кабинета Сарраджа перемирию, однако он в свою очередь раскритиковал позицию миссии [ООН] по отношению к непрекращающейся турецкой военной помощи и поддержке лояльных ПНС милиций", - отметил источник газеты.

Кроме того, как информирует Asharq al-Awsat, в субботу в Эр-Раджме Хафтар также провел совещание с представителями командования группировки ЛНА в районе Триполи, потребовав от них "держать занятые позиции". Как сообщил изданию один из военных чиновников, фельдмаршал, в частности, наказал им "сохранять бдительность и оставаться в полной боевой готовности", напомнив, что "милициям и правительству Сарраджа доверять нельзя". "Хафтар сказал, что большинство ливийцев готово сражаться с турками, когда это будет необходимо, - отметил он. - Командующий также обрисовал нам картину происходившего на встречах с его участием в рамках берлинской международной конференции и предшествовавших ей переговорах в российской столице, подтвердив бескомпромиссную позицию армии в отношении ликвидации терроризма и экстремистских группировок, а также противостояния турецким захватчикам".

Теги
ТурцияЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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