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Кризис на Украине

Саакашвили считает, что Украина "будет распадаться" без корректировки политической системы

По его словам, в регионах страны многие политики "обросли деньгами и частными армиями"
Михаил Саакашвили EPA-EFE/Remko de Waal
Описание
Михаил Саакашвили
© EPA-EFE/Remko de Waal

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Политическая система на Украине должна быть изменена, поскольку в противном случае это грозит развалом страны на несколько государственных образований. Такое мнение высказал бывший президент Грузии, экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

"Без корректировки политической системы не просто воры будут дальше, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", - заявил он. По его словам, в регионах страны многие политики "обросли деньгами и частными армиями", и они не собираются уходить со своих постов просто так.

В этом контексте он упомянул мэра Одессы Геннадия Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса. "Эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин", - сказал Саакашвили. Он также добавил, что в этом процессе задействованы "внешние силы".

Экс-президент Грузии отметил, что Киеву следует обеспечивать необходимый экономический рост, так как нынешние низкие темпы могут спровоцировать "очень большой кризис", который выльется в реальный развал государства.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСаакашвили, Михаил Николаевич
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