В Иране заявили, что в апреле представят центрифуги нового поколения для обогащения урана

ТАСС, 2 февраля. Тегеран представит в апреле нынешнего года центрифуги нового поколения для обогащения урана. Об этом, как передало иранское агентство ISNA , сообщил в воскресенье заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан.

По его словам, ОАЭИ "намерена представить новое поколение центрифуг иранского производства в апреле".

Зареан также отметил, что "последняя версия центрифуги с отдельным рабочим блоком [SWU (Separate Work Unit) 50] была разработана и изготовлена иранскими экспертами из ОАЭИ".

5 января Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана. 14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.