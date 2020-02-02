Эво Моралес намерен обратиться в прокуратуру из-за изъятия его документов в Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в воскресенье, что подаст заявление в прокуратуру из-за изъятия правоохранительными органами личных документов у его помощницы.

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"Мы подадим жалобу в прокуратуру в связи с кражей с отягчающими обстоятельствами, ответственность за которую лежит на главе МВД де-факто Артуро Мурильо и полковнике Иване Рохасе из спецподразделения полиции по борьбе с преступностью", - написал он в Twitter.

По словам Моралеса, он также "обратится в международные инстанции в связи с изъятием и исчезновением нотариальной доверенности", которой он уполномочил своего адвоката и помощницу подать за него документы для регистрации в качестве кандидата в члены парламента. "Они хотят запугать нас, но у них не получится", - добавил экс-президент.

31 января помощница Моралеса Патрисия Эрмоса была задержана по подозрению в призывах к мятежу и терроризме. По словам экс-президента, правоохранительные органы изъяли у нее его документы, среди которых было удостоверение личности, свидетельство о рождении и свидетельство о прохождении военной службы. Как считает Моралес, таким образом временные власти Боливии хотят помещать его выдвижению.

29 января интернет-портал Contacto Bolivia опубликовал фотографию доверенности, которой Моралес уполномочил юриста Вильфреда Чавеса представить за него документы, "необходимые для регистрации в качестве кандидата в сенаторы или депутаты" боливийского парламента. Экс-президент в интервью радиостанции El Destape подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения в члены парламента, однако глава МВД Боливии Артуро Мурильо в свою очередь заявил, что временное правительство будет оспаривать выдвижение Моралеса, если он подаст заявление на регистрацию в качестве кандидата.

Ранее Моралес говорил, что не будет баллотироваться в президенты или вице-президенты страны. На родине в отношении экс-президента действует ордер на арест по делу о призывах к мятежу.