Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор по-прежнему действует

ТАЛЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией. Свою позицию она изложила в воскресенье в речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора.

"Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться, - сказала президент. - Противоположная риторика создает ненужную путаницу".

Кальюлайд добавила, что, с ее точки зрения, старое соглашение при этом по-прежнему действует.

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства, - отметила она. - Он действует".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 января, что этот документ, датированный 1920 годом, "является недействительным и принадлежит истории".

О договоре РФ и Эстонии

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.