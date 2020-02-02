Трамп обвинил Блумберга в желании скрыть свой рост на дебатах

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поставил в вину бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу намерение с помощью подставки скрыть свой небольшой рост во время общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. На эту тему Трамп высказался в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого транслировался в воскресенье.

"Он [Блумберг] желает, чтобы ему дали подставку во время дебатов. Окей, это окей, ничего плохого в этом нет. Люди бывают невысокими", - заметил президент США.

"Но зачем ему давать подставку. Он хочет получить подставку во время дебатов. Она ему положена?" - задал Трамп риторический вопрос и предположил, что этот аспект ставит остальных демократов - участников предвыборной гонки в неравное положение в сравнении с миллиардером Блумбергом. Президент США также заявил, что с удовольствием поборется с бывшим мэром Нью-Йорка, если тот станет кандидатом от Демократической партии на выборах в ноябре.

Телеканал Fox News не уточняет, почему Трамп поднял этот вопрос и откуда он получил информацию о подставке. Рост 77-летнего Блумберга составляет чуть выше 1,7 м. Официальный представитель предвыборного штаба экс-мэра Джули Вуд обвинила американского лидера во лжи. "Он является патологическим лжецом и лжет обо всем: его волосы не являются настоящими, он толстый и наносит искусственный загар", - сказала Вуд.

На прошлой неделе Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов, что позволяет Блумбергу впервые принять в них участие. НКДП отменил правило о допуске к дебатам лишь тех претендентов, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум у 225 тыс. человек. Блумберг принципиально финансирует свою кампанию за собственный счет.

Теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии пройдут 7 февраля в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), 19 февраля - в Лас-Вегасе (штат Невада) и 25 февраля - в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Национальный съезд Демократической партии состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Для выдвижения официальным кандидатом от партии претенденту необходимо заручиться в первом туре голосами как минимум 1990 делегатов из 3979, избранных на собраниях партийных активистов и на первичных выборах.