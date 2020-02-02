Эр-Рияд не пустил иранцев на саммит Организации исламского сотрудничества по "сделке века"

ТЕГЕРАН, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии не дали иранской делегации разрешение присутствовать на встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященной "сделке века". Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

План Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Максимально коротко (меньше 150 слов)

"Генеральный секретарь ОИС пригласил Иран принять участие в заседании в Джидде, однако власти Саудовской Аравии отказали в выдаче визы иранской делегации", - приводит его слова пресс-служба МИД Ирана. Дипломат добавил, что "иранское внешнеполитическое ведомство направляет официальную ноту протеста в секретариат ОИС".

По его словам, случившееся "ставит по сомнение целесообразность нахождения штаб-квартиры организации в этой стране".

На 3 февраля запланировано заседание ОИС на уровне глав МИД по вопросу объявления "сделки века". Событие пройдет в штаб-квартире организации в Джидде.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. В частности, среди его главных положений признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинских территориях еврейскими поселениями, а также демилитаризация будущего государства палестинцев и их отказ от вооруженной борьбы.