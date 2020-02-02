{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Эр-Рияд не пустил иранцев на саммит Организации исламского сотрудничества по "сделке века"

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что "иранское внешнеполитическое ведомство направляет официальную ноту протеста в секретариат ОИС"

ТЕГЕРАН, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии не дали иранской делегации разрешение присутствовать на встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященной "сделке века". Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

На эту тему
План Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Максимально коротко (меньше 150 слов)

"Генеральный секретарь ОИС пригласил Иран принять участие в заседании в Джидде, однако власти Саудовской Аравии отказали в выдаче визы иранской делегации", - приводит его слова пресс-служба МИД Ирана. Дипломат добавил, что "иранское внешнеполитическое ведомство направляет официальную ноту протеста в секретариат ОИС".

По его словам, случившееся "ставит по сомнение целесообразность нахождения штаб-квартиры организации в этой стране".

На 3 февраля запланировано заседание ОИС на уровне глав МИД по вопросу объявления "сделки века". Событие пройдет в штаб-квартире организации в Джидде.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. В частности, среди его главных положений признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинских территориях еврейскими поселениями, а также демилитаризация будущего государства палестинцев и их отказ от вооруженной борьбы.

Теги
ИранПалестино-израильский конфликтСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Зеленский заявил, что Иран предложил семьям погибших в авиакатастрофе по $80 тыс.
Президент Украины отметил, что Киев считает эту сумму недостаточной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС